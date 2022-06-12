Hakkari'de "Cembeli ve Binevş" tiyatro oyunu sahneledi - Son Dakika
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Hakkari'de "Cembeli ve Binevş" tiyatro oyunu sahneledi

12.06.2022 13:50
Hakkari'de "Cembeli ve Binevş" tiyatro oyunu sahneledi

Hakkari'de 16. yüzyılda yaşanan bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Cembeli ve Binevş" tiyatro oyunu sahnelendi.

Hakkari'de 16. yüzyılda yaşanan bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Cembeli ve Binevş" tiyatro oyunu sahnelendi.

Hakkari Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan oyun Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneye konuldu.

16. yüzyılda Hakkari Emiri Cembeli ile Karacadağlı Farıs Bey'in kızı Binevş arasında yaşanan aşk hikayesinin Türkçe'ye uyarlandığı oyunu çok sayıda tiyatrosever izledi.

Halk arasında "Aşk Çobanı" olarak bilinen ve senaryosunu Genç Gönüllüler Derneği Başkanı Süleyman Seven'in yazdığı "Cembeli ve Binevş"in büyük aşk hikayesinin canlandırıldığı tiyatro oyunu büyük beğeni kazandı.

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Kaynak: AA

Hakkari, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Cembeli ve Binevş' tiyatro oyunu sahneledi - Son Dakika

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