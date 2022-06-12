Hakkari'de "Cembeli ve Binevş" tiyatro oyunu sahneledi

Halk arasında "Aşk Çobanı" olarak bilinen ve senaryosunu Genç Gönüllüler Derneği Başkanı Süleyman Seven'in yazdığı "Cembeli ve Binevş"in büyük aşk hikayesinin canlandırıldığı tiyatro oyunu büyük beğeni kazandı.

Hakkari 'de 16. yüzyılda yaşanan bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Cembeli ve Binevş" tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaynak: AA

Hakkari, AKM, Güncel, Son Dakika

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