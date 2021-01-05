Hakkari'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği oluşturuldu - Son Dakika

Doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçları engellemek için mücadele veren ekipler, Depin polis kontrol noktası yakınındaki sokak hayvanlarına mama bıraktı.

İçişleri Bakanlığınca geçen sene başlatılan çalışma kapsamında, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu.

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