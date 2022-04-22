Hakkari'de "Çevre Dostu 1000 Okul' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Hakkari'de "Çevre Dostu 100 Okul" projesi kapsamında, bir okulun bahçesinde atık malzemelerin dönüştürüldüğü etkinlik düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğündan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu İlk ve Ortaokulu'ndaki etkinlikte öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde atıl malzemelerden hazırladıkları ürünler sergilendi.

Etkinlikte Berçelan Anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin topladıkları atık kağıt ve yumurta kolilerini suyun içinde bekletip kullanılabilir karton ve kağıt üretmesi ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şube müdürleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nazmi Yakar, masaları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, okuldaki sıfır atık kütüphanesini gezdi.

Gür, Milli Eğitim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının iş birliğiyle iklim değişikliğiyle mücadelede her yaştan çocuğu ilgilendiren değerli adımlar atıldığını belirtti.

Kentte öncelikli olarak çevre dostu seçilen eğitim kurumlarındaki öğretmen, öğrenci, veli ve paydaş kurumların bu konuda yapmaları gereken faaliyetlere başladıklarını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Okullarımızı çevreyle dost, sıfır atık kültürünün yaygınlaştığı okullara dönüştürecek olan bu projenin, ülkemiz için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. 'Sıfır Atık' yaklaşımının küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanması, okullarda verimliliğin artması, israfın önüne geçilmesi ile gelecek nesillerimiz, çok daha iyi şartlarda eğitim alacak ve daha iyi bir çevrede yaşayacaklar."