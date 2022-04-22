Hakkari'de "Çevre Dostu 1000 Okul' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de "Çevre Dostu 1000 Okul' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

22.04.2022 17:52
Hakkari'de "Çevre Dostu 1000 Okul' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

Hakkari'de "Çevre Dostu 100 Okul" projesi kapsamında, bir okulun bahçesinde atık malzemelerin dönüştürüldüğü etkinlik düzenlendi.

Hakkari'de "Çevre Dostu 100 Okul" projesi kapsamında, bir okulun bahçesinde atık malzemelerin dönüştürüldüğü etkinlik düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğündan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu İlk ve Ortaokulu'ndaki etkinlikte öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde atıl malzemelerden hazırladıkları ürünler sergilendi.

Etkinlikte Berçelan Anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin topladıkları atık kağıt ve yumurta kolilerini suyun içinde bekletip kullanılabilir karton ve kağıt üretmesi ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şube müdürleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nazmi Yakar, masaları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, okuldaki sıfır atık kütüphanesini gezdi.

Gür, Milli Eğitim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının iş birliğiyle iklim değişikliğiyle mücadelede her yaştan çocuğu ilgilendiren değerli adımlar atıldığını belirtti.

Kentte öncelikli olarak çevre dostu seçilen eğitim kurumlarındaki öğretmen, öğrenci, veli ve paydaş kurumların bu konuda yapmaları gereken faaliyetlere başladıklarını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Okullarımızı çevreyle dost, sıfır atık kültürünün yaygınlaştığı okullara dönüştürecek olan bu projenin, ülkemiz için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. 'Sıfır Atık' yaklaşımının küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanması, okullarda verimliliğin artması, israfın önüne geçilmesi ile gelecek nesillerimiz, çok daha iyi şartlarda eğitim alacak ve daha iyi bir çevrede yaşayacaklar."

YORUMLAR
500
MEB'den, lisede devamsızlıktan kalan öğrenciye mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı MEB'den, lisede devamsızlıktan kalan öğrenciye mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor

milli eğitim bakanlığı, DOST Partisi, Hakkari, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Çevre Dostu 1000 Okul' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmediğini açıkladı
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:29 Restoranda yedikleri yemek sonrası bir evladını kaybeden anne: Diğer çocuğum yoğun bakımda, ne olur bu çocuğumu kurtarın
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 18:06:21. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de "Çevre Dostu 1000 Okul' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement