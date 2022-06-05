Hakkari'de Çevre Haftası etkinliği - Son Dakika
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Hakkari'de Çevre Haftası etkinliği

05.06.2022 17:11
Hakkari'de Çevre Haftası etkinliği

Hakkari'de Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Hakkari'de Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Valilik ve İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş valilik önünden başladı.

Katılımcılar ellerinde "Ya doğa korunacak ya da yaşam sonlanacaktır", "Atıklar çöp değil gelecektir", "Havayı kirletmek geleceği yok etmektir" yazılı dövizlerle Kent Park'a kadar yürüdü.

Park alanında ağaç dikildi, çevre temizliği yapıldı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nazmi Yakar, Yeşilay gönüllüleri, Tema Vakfı temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Çevre Haftası etkinliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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