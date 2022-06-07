Hakkari'de "Çevre Haftası" etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Hakkari'de "Çevre Haftası" etkinliklerle kutlandı

07.06.2022 15:55
Hakkari'de "Çevre Haftası" etkinliklerle kutlandı

Hakkari Valiliği ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Çevre Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Hakkari Valiliği ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Çevre Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

"Sıfır Atık Dünya Ortak Evimiz" sloganı kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nazmi Yakar, 1972'de İsveç'in başkenti Stokholm'da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olarak kabul edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 21 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle 5 Haziran'ın içinde bulunduğu haftanın "Türkiye Çevre Haftası" olarak ilan edildiğini anımsatan Yakar, şöyle konuştu:

"Sıfır Atık Projesi, 2017'de Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başta Cumhurbaşkanı Külliyesi ve bakanlığımızda ilk startı verilmiştir. Bu kapsamda bakanlığımızca kamu kurumları başta olmak üzere ülkemizin en ücra noktasına kadar sıfır atık projesinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam edecektir. Amacımız gelecek nesillerimize yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır. Çevre Haftası programımızda destek veren kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı sunarım."

Sıfır atıkla ilgili tiyatro oyununun sahnelenmesi ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisinin ardından program, ödül töreniyle sona erdi.

Programa, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Salih Kaya, AFAD Müdürü Resul Karadeniz, kurum personeli ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Hakkari Valiliği, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Çevre Haftası' etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

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