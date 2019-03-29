Hakkari'de Çiftçilere Ceviz Fidanı Desteği

Hakkari Gıda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere 42 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Hakkari Gıda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere 42 bin ceviz fidanı dağıtıldı.



Kurumun bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, dağıtacakları fidanların tamamının sertifikalı ve ekilmeye hazır olduğunu söyledi.



Gölbaşı, kentin ceviz ve bal ile ön plana çıktığını belirterek, şöyle konuştu:



"Vatandaşlarımızın bu cevizlerle beraber hem ekonomik anlamda hem de tarımsal anlamda kente çok ciddi bir katkısı olacak. Destekler bununla kalmayacak, önümüzdeki günlerde hem küçükbaş hem büyükbaş hayvancılık desteğimiz olacak. Hakkari'de bu yıl güzel şeyler olacak."



Konuşmaların ardından çiftçilere fidan dağıtıldı.

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