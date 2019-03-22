Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Çığ Düşünce Kapanan Köy Yolu Açıldı

Hakkari'de Çığ Düşünce Kapanan Köy Yolu Açıldı

1 saat önce

HAKKARİ'de, çığ düşmesi sonucu kapanan Oğul köyünün yolu, karla mücadele ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Hakkari'de Çığ Düşünce Kapanan Köy Yolu Açıldı, System.String[]
HAKKARİ'de, çığ düşmesi sonucu kapanan Oğul köyünün yolu, karla mücadele ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yolda kar tüneli açarak, çalışmalarını yürüttü.

Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütüyor. Çığ düşmesi sonucu kapanan Oğul köyünün yolunda yer yer 8 metreyi bulan kara rağmen çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı noktalarda tünel açarak, güçlükle ilerleyebildi. Ekipler, saatler süren çalışmada zorluk yaşadıkları anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:34 Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar Down Sendromlu Çocukları ve Ailelerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 4'ü Ağır 28 Yaralı Son Dakika! Denizli Acıpayam'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 12:12:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Çığ Düşünce Kapanan Köy Yolu Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]