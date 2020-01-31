Hakkari'de çığ nedeniyle mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Hakkari'nin Kaymaklı köyünde yoğun kar yağışı sonrası yola düşen çığ nedeniyle bir minibüs karda mahsur kaldı. İçinde 1 diyaliz hastası ile birlikte bulunan 10 kişi Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolda saatlerce mahsur kalan yolcular çok korktuklarını belirterek kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşadı.



Hakkari'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktaya çığ düştü. Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören diyaliz hastası Sitti Erdem tedavisinin ardından servisiyle kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Kaymaklı köyüne gönderildi. Köy yolunda düşen çığ nedeniyle mahsur kalan iki minibüsteki 10 kişi ile diyaliz hastası Erdem'i kurtarmak için Karayolları ekipleri harekete geçti. Bölgeye varan ekipler çığı kısa sürede temizledikten sonra yolu açıp vatandaşları köye ulaştırmayı başardı. Hakkari Devlet Hastanesi servis şoförü olarak çalışan Fırat Ertuş, diyaliz hastası Sitti Erdem'i köyüne bırakmak için yola çıktığını ifade ederek köy yoluna düşen çığ tehlikesini kıl payı atlattığını söyledi. Ertuş, "Aracımda diyaliz hastası Siti Erdem vardı. Yaklaşık 3 saat önce hastamızı evine getirmek için yola çıktık. Köy koyunda çığ indi. Çığ tehlikesini kıl payı kurtardık. Gereken birimleri aradık. Karayolları ekipleri imdadımıza yetişti. Şuan iş makinesi yolu temizliyor, bizde arasında köye doğru yol alıyoruz. Kar yağışı aniden hızlandı. Çığdan sonra yarım metre kar yağdı. Yolda saatlerdir mahsur kaldık. Bu havaya rağmen bizi kurtarmaya gelen Karayolları ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yaşadığı çığ tehlikesi nedeniyle gözyaşlarına boğulan diyaliz hastası Sitti Erdem, hastane dönüşü köy yollarına inen çığdan dolayı mahsur kaldıklarını söyledi. Erdem, "Diyaliz ve kalp hastasıyım. Devlet Hastanesinde tedavi görüyorum. Diyaliz servisiyle köyümüze dönerken yola çığ düştü. Saatlerdir burada mahsur kalmışız. Diyaliz servis aracı şoförü Fırat Bey, Valiliği aradıktan sonra Karayolları ekipleri yardımımıza geldi. Valilik devreye girmeseydi kimse gelmeyecekti. Daha köyümüze 4 kilometre var. Kar yağışı nedeniyle yollarımız kapanmış. İş makinesi yolu temizliyor bizler de arkasından takip ediyoruz. Valiliğe ve Karayolları ekiplerine bizleri sağ salim köye yetiştirdikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.



Köy servis sürücüsü Aydın Alpsar ise 15 yolcusuyla çığ ve kar nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, yardımlarına gelen Karayolları ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan birinci tünel ile Gündoğdu Mağarası mevkilerine düşen 2 ayrı çığ nedeniyle karayolu saatlerce ulaşıma kapandı. Sürücülerin haber vermesiyle bölgeye giden Karayolları ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından tekrardan yolu ulaşıma açtı. - HAKKARİ