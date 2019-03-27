Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Çığ ve Selle Mücadele Çalışması

Hakkari'de Çığ ve Selle Mücadele Çalışması

1 saat önce

Karayolları 114. Hakkari Şube Şefliğine bağlı ekipler, bir yanda düşen çığlar diğer yandan ise selle mücadele ediyor.

Hakkari'de Çığ ve Selle Mücadele Çalışması, System.String[]
Karayolları 114. Hakkari Şube Şefliğine bağlı ekipler, bir yanda düşen çığlar diğer yandan ise selle mücadele ediyor.

Hakkari merkez Ördekli köy yoluna düşen çığları temizleyen karayolları ekipleri, zor şartlar altındaki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bir taraftan kendi sorumluluklarındaki köy yollarında karla mücadele çalışması yapan karayolları ekipleri, diğer taraftan ise Hakkari-Van karayoluna inen sel ve toprak kaymaları ile mücadele ediyor.

İş makineleri operatörleri Serkan ve Resul Değirmenci, Ördekli köy yolunda yaptıkları karla mücadele çalışmalarının yanı sıra Hakkari-Van karayoluna inen selle mücadele ettiklerini ifade ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:13 Kaynak: İHA

Van, Hakkari, Güncel
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