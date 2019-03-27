Hakkari'de Çığ ve Selle Mücadele Çalışması
14 dakika önce
- Hakkari'de çığ ve selle mücadele çalışmasıHAKKARİ - Karayolları 114. Hakkari Şube Şefliğine bağlı ekipler, bir yanda düşen çığlar diğer yandan ise selle mücadele ediyor.
- Hakkari
'de çığ ve selle mücadele çalışması
HAKKARİ - Karayolları 114. Hakkari Şube Şefliğine bağlı ekipler, bir yanda düşen çığlar diğer yandan ise selle mücadele ediyor.
Hakkari merkez Ördekli köy yoluna düşen çığları temizleyen karayolları ekipleri, zor şartlar altındaki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bir taraftan kendi sorumluluklarındaki köy yollarında karla mücadele çalışması yapan karayolları ekipleri, diğer taraftan ise Hakkari- Van
karayoluna inen sel ve toprak kaymaları ile mücadele ediyor.
İş makineleri operatörleri Serkan
ve Resul Değirmenci, Ördekli köy yolunda yaptıkları karla mücadele çalışmalarının yanı sıra Hakkari-Van karayoluna inen selle mücadele ettiklerini ifade ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:13 Kaynak: İHA
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