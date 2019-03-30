Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Çığda Mahsur Kalan 19 Kişi Askerin Misafiri

Hakkari'de Çığda Mahsur Kalan 19 Kişi Askerin Misafiri

4 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de Serbest-Çığlı karayolunda iki ayrı nokytaya çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 kişinin hudut birliklerinde misafir edildiğini duyurdu.

Hakkari'de Çığda Mahsur Kalan 19 Kişi Askerin Misafiri, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de Serbest-Çığlı karayolunda iki ayrı nokytaya çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 kişinin hudut birliklerinde misafir edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 29 Mart akşamı Hakkari bölgesinde bulunan Serbest-Çığlı karayolunda iki ayrı noktaya çığ düştüğü belirtilerek, "Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 vatandaşımız yol açma çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki hudut birliklerimizde misafir edilmektedir" denildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:47 Kaynak: DHA

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