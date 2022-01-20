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HAKKARİ'DE ÇIĞDAN KAPANAN YOL 5 SAATTE ULAŞIMA AÇILDI - Son Dakika

HAKKARİ'DE ÇIĞDAN KAPANAN YOL 5 SAATTE ULAŞIMA AÇILDI

20.01.2022 13:20

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 ayrı noktaya düşen çığ nedeniyle kapanan yol, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla açıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 ayrı noktaya düşen çığ nedeniyle kapanan yol, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla açıldı.

Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü ile 8 mezraya ulaşım sağlayan yolun 2 ayrı noktasına çığ düştü. İhbarla bölgeye gelen İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipleri, 5 saat süren çalışma ile yoldaki karı temizledi. Yolun açılmasıyla sürücüler, ilçe merkezine ulaştı.

HAKKARİ'DE ÇIĞDAN KAPANAN YOL 5 SAATTE ULAŞIMA AÇILDI
HAKKARİ'DE ÇIĞDAN KAPANAN YOL 5 SAATTE ULAŞIMA AÇILDI
HAKKARİ'DE ÇIĞDAN KAPANAN YOL 5 SAATTE ULAŞIMA AÇILDI

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Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ'DE ÇIĞDAN KAPANAN YOL 5 SAATTE ULAŞIMA AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAKKARİ'DE ÇIĞDAN KAPANAN YOL 5 SAATTE ULAŞIMA AÇILDI - Son Dakika
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