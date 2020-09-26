Hakkari'de "Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesi" sevinci - Son Dakika

Hakkari'de "Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesi" sevinci

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağları'ndaki bazı alanlar ile Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesi sevinçle karşılandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağları'ndaki bazı alanlar ile Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesi sevinçle karşılandı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Cilo Dağları ile Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edildiğini anımsattı.

Kentin dağ turizmi, flora, fauna ve ekolojik anlamda zengin bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hakkari'nin yüzde 88,5'i dağlarla kaplıdır. Özellikle Cilo Sat Dağları ve buradaki buzul göller görülmesi gereken ender güzel yerlerden birisidir. İnşallah milli park edilmesi ilanı ile beraber burada dağlarımızın, göllerimizin mevcut yapısına uygun birçok proje geliştirilecek. Buradaki ekolojik sistem, flora, fauna ve canlı varlığı inşallah daha iyi korunacak. Özellikle doğa turizmi doğaseverlerin daha çok ilgisini çekecek. Hem koruma hem de Hakkari'ye turizm değeri kazandırma anlamında bizim için çok önemli bir karardır. Bundan sonra milli park mevzuatları çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber bölgemizin, korunması, gelişmesi, kalkınması ve bölgemizin turizme kazandırılması amacıyla en iyi şekilde değerlendireceğiz."

"Başarılı operasyonlarla bölge terörden arındırıldı"

Kırıkdağ Köyü Muhtarı Necmi Adıyaman da bölgenin terörden temizlenmesiyle dağlarda da değişim ve dönüşüm yaşandığını anlattı.

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman, Cilo Dağları'nın eskiden dedeleri tarafından yayla olarak kullanıldığını ve terör nedeniyle uzun zaman oraları kullanamadıklarını dile getirdi.

Daha önce bölgeye yabancı turistlerin dahi geldiğini ve şenliklerin düzenlendiğini aktaran Adıyaman, şunları kaydetti:

"Son yıllarda başarılı operasyonlarla bölge terörden arındırılarak güvenli bir yer haline geldi. Artık insanlar eskisi gibi oraya gidip günlerce kalmak istiyor. Bizler tekrar babalarımızın yaptığı gibi yaylalarında kuzu kırpma şenlikleri yapacağız. Bu bölgenin terörden temizlenmesinde emeği gecen bütün güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın bölgeyi milli park ilan etmesi bizleri sevindirmiştir."

Doğa fotoğrafçısı Murat Adıyaman ise desteklerinden dolayı ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Bölgenin artık milli park olarak anılacak olmasının kendileri için gururunu yaşadıklarını vurgulayan Adıyaman, "Bir doğasever ve Hakkarili olarak bu kararla çok mutlu olduk. Hakkari'nin doğal güzelliklerinin artık doğaseverlerin, fotoğrafçıların ve turizm açısından hem şehrimize hem de ülkemize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dört mevsimin aynı anda yaşanabiliyor ve bunun fotoğraflanabiliyor olması, bölgedeki buzulların varlığı bölgenin farklı ve güzel olduğunu gösteriyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Hakkari'de Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesi sevinci
Hakkari'de Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesi sevinci
Hakkari'de Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesi sevinci
Hakkari'de Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesi sevinci

Yüksekova, Adıyaman, Hakkari, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hakkari'de 'Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesi' sevinci - Son Dakika


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