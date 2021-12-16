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Hakkari'de Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'ndaki çalışmalar ele alındı - Son Dakika

Hakkari'de Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'ndaki çalışmalar ele alındı

16.12.2021 08:52
Hakkari'de Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'ndaki çalışmalar ele alındı

Hakkari'de "Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nın Uzun Devreli Gelişme Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Hakkari'de "Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nın Uzun Devreli Gelişme Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla düzenlenen çalıştayda, milli park ile ilgili sürdürebilir ve kontrollü kullanım, mutlak koruma ile hassas koruma alanlarına ilişkin konular görüşüldü.

Planda yer alması istenen talepler ile arazi çalışmalarından elde edilen verilerin de ele alındığı çalıştaya, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı kurum amirleri katıldı.

Hakkari, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'ndaki çalışmalar ele alındı - Son Dakika


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