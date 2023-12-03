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Hakkari'de çocuğun çikolata için depoya kapatılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Hakkari'de çocuğun çikolata için depoya kapatılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Hakkari'de bir zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatıldığı iddiasıyla ilgili olarak 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan soruşturma başlatıldı. Market yetkilileri ve olayda sorumluluğu olan kişiler hakkında soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Hakkari\'de çocuğun çikolata için depoya kapatılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
03.12.2023 - 14:27,
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Hakkari'de, "bir zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatıldığı" iddiasına ilişkin, "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Hakkari'de zincir markette tepki çeken olay, çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar" şeklinde paylaşımların yapıldığı belirtildi.
Bunun üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun "bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği" iddiaları bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hakkari'de çocuğun çikolata için depoya kapatılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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