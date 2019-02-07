Son Dakika Haberleri: Hakkâri'de Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Hakkâri'de Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Pala'nın başkanlığında yapıldı.

Hakkâri'de Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Pala'nın başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdür Vekili Damla İzzet, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amir Vekili Hayri Şahin, Denetimli Serbestlik Müdürü İsmail Aslan ve Hakkari Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya katıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Mustafa Pala başkanlığında düzenlenen toplantıda, 5395 Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde çocuklara ilişkin gündemde yer alan sorunların çözümüne ilişkin hangi sosyal hizmet modellerinin uygulanabileceği konusunda gerekli bilgi alışverişinde bulunuldu. Yapılması planlanan çalışmalar kararlaştırılırken, toplantıda ayrıca valilik imzası ile genel emir yayınlanması karara bağlandı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

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