Hakkari'de Çocuklara Giyim Yardımı
45 dakika önce
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk İlk Kabul ve Değerlendirme Biriminde kalan çocuklara giyim yardımı yapıldı.
Hakkari
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk İlk Kabul ve Değerlendirme Biriminde kalan çocuklara giyim yardımı yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi ailelere yönelik açılan Kanka Polis Mağazası'na getirilen çocuklar, Vali İdris Akbıyık ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun katıldığı program ile giydirildi.
Kıyafet yardımı yapılan çocuklar, Vali Akbıyık'a teşekkür etti.
Akbıyık, daha sonra çarşı merkezini gezerek vatandaşlarla sohbet etti, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 Kaynak: AA
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