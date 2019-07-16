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Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

9 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Şemdinli'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de Yüksekova ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Yayla Mahallesi Beyaz Taş mevkisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet bixi ağır makinalı tüfek, 5 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 7 adet içerisinde muhtelif sayıda fişek bulunan AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait şarjör, 534 adet bixi ağır makinalı tüfeğe ait mühimmat, 166 adet AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait mühimmat, 27 adet anti tank roket başlığı, 3 adet anti personel roketatar mühimmatı, 12 adet sevk fişeği, 1 adet içinde mühimmatı bulunmayan kullanıma hazır lav silahı, 1 adet şemsiye, 1 adet palaska ve bu palaskaya takılı 6 adet şarjörlük ele geçirilmiştir. Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Urşe Deresi mevkisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde ise; 2 adet el bombası, 65 adet fünye, 84 adet AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:53 Kaynak: İHA
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