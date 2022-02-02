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Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

02.02.2022 22:01
Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi kırsal alanında Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucularının katılımı ile icra edilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi kırsal alanında Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucularının katılımı ile icra edilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Şubat'ta Çukurca ilçesi Kazan Vadisi kırsal alanında Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucularının katılımı ile icra edilen operasyonda 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 11 adet RPG-7 sevk fişeği, 950 adet 14.5 mm uçaksavar mühimmatı, 418 adet Doçka mühimmatı, 780 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 105 adet MG-3 mühimmatı, 50 adet Bixi mühimmatı, 2 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 4 adet anti personel mayını, 2 adet savunma tipi el bombası, 11 adet savunma tipi il bombası gövdesi, 9 adet el bombası fünyesi, 1 adet makinalı tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında el yapımı tabanca, 1 adet 6.35 çapında tabanca, 12 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet büyük telsiz, 3 adet el telsizi, 1 adet tabanca yedek namlusu, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca susturucusu, 8 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kütüklük, 1 adet dürbün, 1 adet ayakkabı ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

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Kazan Vadisi, Jandarma, Mühimmat, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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