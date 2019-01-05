Hakkari'de Çukura Düşen Köpek Kurtarıldı
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Hakkari'de çukura düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Hakkari
'de çukura düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Merzan Mahallesi'nde 5 metre derinliğindeki çukura düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, iple indikleri çukurdan köpeği kurtararak tedavi altına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:21 Kaynak: AA
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