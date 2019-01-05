Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Çukura Düşen Köpek Kurtarıldı

Hakkari'de Çukura Düşen Köpek Kurtarıldı

29 dakika önce

Hakkari'de çukura düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari'de Çukura Düşen Köpek Kurtarıldı, System.String[]
Hakkari'de çukura düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Merzan Mahallesi'nde 5 metre derinliğindeki çukura düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, iple indikleri çukurdan köpeği kurtararak tedavi altına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:21 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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