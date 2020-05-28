Hakkari'de Cuma namazı kılınacak alanlarda çalışma - Son Dakika

Hakkari İl Müftülüğü tarafından belirlenen ve Cuma namazı kılınacak yerlerde çalışma başlatıldı.



Tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle Cuma namazlarının açık havada kılınması kararı üzerine Hakkari'de de tüm tedbirler alındı. Bunun üzerine harekete geçen Hakkari Belediyesi ekipleri, Cuma namazı kılınacak alanlarda çalışma başlattı.



Cuma namazının kılınacağı alanlar ise şöyle belirlendi:



"Pehlivan Mahallesi-Hedef Halı Saha, Gazi Mahallesi-Kırk Konutlar Bahçesi, Bulak Mahallesi-Halk Eğitim Merkezi arkasında (Eski YİBO Yeri), Dağgöl Mahallesi-Şerefağa Camii yanı (Ciğer Apartmanının Arkası), Sümbül Mahallesi-İl Özel İdare girişi (H. Mustafa Camii Aşağısı), Biçer Mahallesi -Gülereşbaba Camii arkası, Sümbül Mahallesi-H. Hüseyin Çatal Camii yanı, Yeni Mahalle-Yeni Mahalle Camii yanı, Yeni Mahalle-H. İsmail Bal Camii aşağısı, Karşıyaka Mahallesi-Gobsi TOKİ Konutları civarı, Bulak Mahallesi-Ulu Camii yanı (Belediye Parkının Ön Tarafında), Merzan Mahallesi-Dörtyol Camii yanındaki (Sosyal Bilimler Lisesi Yanı) alanlar." - HAKKARİ