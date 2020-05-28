Hakkari'de cuma namazlarının kılınacağı yerler belirlendi - Son Dakika

Hakkari'de cuma namazlarının kılınacağı yerler belirlendi

Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Cuma namazlarının kılınacağı yerler belirlendi.

Hakkari'de cuma namazlarının kılınacağı yerler belirlendi, System.String[]

Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Cuma namazlarının kılınacağı yerler belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum ve benzeri yollarla bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Kovid-19 salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi.

16 Mart'ta yurt genelinde cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ve cuma namazlarına ara verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda camilerimizde belirlenen kurallar çerçevesinde 29 Mayıs'tan itibaren cemaatle yeniden namaz kılınabileceği kararı alınmıştır. İlimizde cuma namazlarının kılınacağı yerler Pehlivan Mahallesi-Hedef Halı Saha, Gazi Mahallesi-Kırk Konutlar Bahçesi, Bulak Mahallesi-Halk Eğitim Merkezi arkasında (Eski YİBO Yeri), Dağgöl Mahallesi-Şerefağa Cami yanı (Ciğer Apartmanının Arkası), Sümbül Mahallesi-İl Özel İdare Girişi (H. Mustafa Cami aşağısı), Biçer Mahallesi -Gülereşbaba Cami arkası, Sümbül Mahallesi-H. Hüseyin Çatal Cami yanı, Yeni Mahalle-Yeni Mahalle Cami yanı, Yeni Mahalle-H. İsmail Bal Cami aşağısı, Karşıyaka Mahallesi-Gobsi TOKİ konutları civarı, Bulak Mahallesi-Ulu Cami yanı, Merzan Mahallesi- Dörtyol Cami yanı (Sosyal Bilimler Lisesi Yanı)."

Yeni Mahalle, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 10:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de cuma namazlarının kılınacağı yerler belirlendi - Son Dakika

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