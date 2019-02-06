Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 'Cumhur İttifakı' Rüzgarı

Hakkari'de 'Cumhur İttifakı' Rüzgarı

38 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Harekat Partisinin (MHP) Hakkari il başkanları, 'Cumhur İttifakı' kapsamında kurumlara ziyaretlerde bulundular.

Hakkari'de 'Cumhur İttifakı' Rüzgarı, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Harekat Partisinin (MHP) Hakkari il başkanları, 'Cumhur İttifakı' kapsamında kurumlara ziyaretlerde bulundular.

Türkiye'deki cumhur ittifakı ziyaretleri doğu illerde de devam ediyor. Cumhur ittifakı kapsamında AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve MHP İl Başkanı Fatih Özbek; Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ü makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:52 Kaynak: İHA

MHP, Hakkari, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'den, AK Parti'ye Geçen İYİ Partili Vekile Tepki: Sadece Sırıttın Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı, Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz

Sedat Peker'den Bomba İddia: Akşener, Cinayet Sonrası Gizlice Benimle Görüştü Macron, "Erdoğan'ı Bilgilendirdim" Deyip 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 10:30:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 'Cumhur İttifakı' Rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]