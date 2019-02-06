Hakkari'de 'Cumhur İttifakı' Rüzgarı
38 dakika önce
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Harekat Partisinin (MHP) Hakkari il başkanları, 'Cumhur İttifakı' kapsamında kurumlara ziyaretlerde bulundular.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Harekat Partisinin (MHP
) Hakkari
il başkanları, 'Cumhur İttifakı' kapsamında kurumlara ziyaretlerde bulundular. Türkiye
'deki cumhur ittifakı ziyaretleri doğu illerde de devam ediyor. Cumhur ittifakı kapsamında AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür
ve MHP İl Başkanı Fatih
Özbek; Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ü makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:52 Kaynak: İHA
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