Hakkari'de Cumhuriyet Bayramı kabul töreni

HAKKARİ - Hakkari Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen kabul törenine Vali İdris Akbıyık ve beraberindekiler mehter marşı müziği ile salona giriş yaparak şehit ve gazi yakınları ile tek tek ilgilendi. rogram saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Reng-i Hakkari topluluğu sahne aldı.

Vali İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, "Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının şanlı ecdadımızın, kanlarıyla bu toprakları vata yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum. Tarihte sahip olduğumuz misyon ve üzerinde yaşadığımız coğrafyanın politik ve stratejik önemi, karşımıza sürekli iç ve dış düşmanları çıkarmıştır.

Nitekim son olarak 15 Temmuz gecesi FETÖ tarafından yapılmak istenen hain darbe girişimi sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde asil milletimizin devletine ve iradesine sahip çıkma kararlığı sonucu bertaraf edilmiş ve bütün dünyaya çok önemli bir mesaj verilmiştir. Yine yakın zamanda Suriye sınırındaki hadiseler, topraklarımızda birlik ve beraberlik içinde bağımsız olarak yaşamanın önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin güvenliğini sınırlarımızın kurumak ve bölgeyi terörist unsurlardan temizlemek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile dünyaya bu konudaki hassasiyetimiz en güzel şekilde ifade edilmiştir" şeklinde konuştu.

Vali Akbıyık, hazırlanan 29 Ekim pastasını şehit ve gazi yakınları ile birlikte kesti. Tören sonunda kapı çıkışında bekleyen Vali İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, davetlileri uğurladı.

Resepsiyona Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcıları İdris Koç, Aziz Gölbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Özbek, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Münavver Ertuş, Ak Parti Başkan Yardımcısı Cemal Adıyaman, CHP İl Başkanı Nazım Demir, Sılehi aşireti kanaat önderi Fatih Keskin, şehit ve gazi aileleri, muhtarlar ile kurum müdürleri katıldı.