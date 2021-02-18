Hakkari'de dağcılar ve doğaseverler Vatan Tepesi'ne tırmandı - Son Dakika

Hakkari'de dağcı ve doğaseverlerden oluşan grup, Vatan Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD), kentin kış turizmine katkı sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda bir araya gelen 12 kişilik grup, kent merkezinden 2 bin 472 rakımlı Vatan Tepesi'ne doğru tırmanışa geçti.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu parkurda ilerleyen katılımcılar, zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, tek amaçlarının Hakkari'nin dağlarını turizme kazandırmak olduğunu belitti.

Bu kapsamda zaman zaman çeşitli etkinlikler düzenleyerek bölgenin potansiyelini tanıtmaya çalıştıklarını aktaran Ertunç, doğaseverleri ve dağcıları kente davet etti.