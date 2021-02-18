Hakkari'de dağcılar ve doğaseverler Vatan Tepesi'ne tırmandı - Son Dakika

Hakkari'de dağcılar ve doğaseverler Vatan Tepesi'ne tırmandı

18.02.2021 16:57
Hakkari'de dağcılar ve doğaseverler Vatan Tepesi'ne tırmandı, System.String[]

Hakkari'de dağcı ve doğaseverlerden oluşan grup, Vatan Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Hakkari'de dağcı ve doğaseverlerden oluşan grup, Vatan Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD), kentin kış turizmine katkı sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda bir araya gelen 12 kişilik grup, kent merkezinden 2 bin 472 rakımlı Vatan Tepesi'ne doğru tırmanışa geçti.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu parkurda ilerleyen katılımcılar, zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, tek amaçlarının Hakkari'nin dağlarını turizme kazandırmak olduğunu belitti.

Bu kapsamda zaman zaman çeşitli etkinlikler düzenleyerek bölgenin potansiyelini tanıtmaya çalıştıklarını aktaran Ertunç, doğaseverleri ve dağcıları kente davet etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Dağcılık ve Doğa Sporları, Hakkari, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de dağcılar ve doğaseverler Vatan Tepesi'ne tırmandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Jandarma, rahatsızlanan yaşlı adamı sırtına alıp ambulansa taşıdı Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı "Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar
AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum         
15:46
1 çocuk annesi kadın, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu 1 çocuk annesi kadın, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu         
15:30
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı         
14:24
Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği         
14:11
Kayseri'de 12 yaşından küçük kızı taciz eden şahsa 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi Kayseri'de 12 yaşından küçük kızı taciz eden şahsa 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi         
13:43
Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu         
13:08
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş         
12:35
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Kuzey Koreli üç bilgisayar korsanı, 1,3 milyar dolarlık soygunla suçlanıyor Kuzey Koreli üç bilgisayar korsanı, 1,3 milyar dolarlık soygunla suçlanıyor         
06:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 17:10:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de dağcılar ve doğaseverler Vatan Tepesi'ne tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei