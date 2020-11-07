Son dakika haberleri... Koyunlarını ararken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası adam ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Koyunlarını ararken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası adam ağır yaralandı

07.11.2020 14:26

Son dakika haberine göre Koyunlarını ararken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası adam ağır yaralandı Ağır yaralı vatandaş 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı Hakkari'nin Kırıkdağ köyü Çiçek yaylasında kayıp hayvanlarını aramaya giderken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası Selim Tertemiz 4 saatlik...

Koyunlarını ararken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası adam ağır yaralandı

Ağır yaralı vatandaş 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Kırıkdağ köyü Çiçek yaylasında kayıp hayvanlarını aramaya giderken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası Selim Tertemiz 4 saatlik uğraş sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Kırıkdağ köyünde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan 5 çocuk babası M. Selim Tertemiz, sürüden ayrılan küçükbaş hayvanlarını sabah saatlerinde bazı köylüler ili birlikte karla kaplı Çiçek yaylasında hayvanlarını aramaya başladı. Kayalık alanda dengesini kaybederek dağdan düşen Tertemiz, beraberindekilerin durumu köye bildirdi.

Köylülerin de durumun Hakkari Valiliğine bildirilmesi üzerine jandarma, Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 acil servis, itfaiye ekibi ve Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma Timi hemen harekete geçti. Kırıkdağ köy muhtarı Jirki Aşireti ve kanaat önderi Necman Adıyaman, Hakkari AFAD Müdürü Resul Karadeniz ve yüzlerce köylü ise ekiplere eşlik etti. Yolun olmadığı Çiçek yaylasındaki dağlara yaya olarak çıkan ekipler ve beraberindeki köylülerin uzun uğraşları soncu M. Selim Tertemiz isimli vatandaşa ulaşmayı başardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından battaniye içinde dağdan indirilerek ambulansın bulunduğu noktaya ulaştırıldı. Kırıkdağ köy muhtarı ve Jirki Aşireti ve kanaat önderi Necman Adıyaman, "Önceki gün Berivanlar koyun sağmaya gitmişti. Koyunları sayarken, sürünün bir bölümünün kayıp olduğunu fark ettiler. M. Selim Tertemiz'de bir arkadaşı ile beraber sabah erken saatlerinde sürüyü aramaya gittiler. Meydana gelen yağış ve kayaların kaygan olması nedeniyle dağdan düşerek 20 metre yuvarlanarak ağır yaralandı.

AFAD, UMKE, 112 acil servis, itfaiye ve köylüler gelip ekibi yardım edip kurtarıp getirdiler. Valimiz, jandarmamız, kurtarma ekibi ve köylülere teşekkür ediyorum" dedi.

Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma Timi Başkanı Hacı Tansu ise "Çiçek vadisinin arazi koşulları bakımından çok zorlu bir coğrafya olduğunu ifade ederek, hayvanlarını aramaya çıkarken dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan Selim Tertemiz'i 4 saatlik bir çalışmanın ardından kurtardıklarını söyledi.

Ambulansta da müdahalesi yapılan Tertemiz, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri... Koyunlarını ararken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası adam ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Koyunlarını ararken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası adam ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Koyunlarını ararken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası adam ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Koyunlarını ararken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası adam ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Koyunlarını ararken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası adam ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Koyunlarını ararken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası adam ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Koyunlarını ararken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası adam ağır yaralandı

Hakkari, Çocuk, Sabah, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Koyunlarını ararken dağdan yuvarlanarak düşen 5 çocuk babası adam ağır yaralandı - Son Dakika


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