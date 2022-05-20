Hakkari'de dağlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Hakkari'de dağlık alanda erkek cesedi bulundu

20.05.2022 13:33
Hakkari'de dağlık alanda erkek cesedi bulundu

HAKKARİ'de dağlık alanda Nusret Erkaya'nın (28) cansız bedeni bulundu.

HAKKARİ'de dağlık alanda Nusret Erkaya'nın (28) cansız bedeni bulundu.

Keklikpınar Mahallesi'ne yakın Aslan Tepe'de erkek cesediyle karşılaşanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin Nusret Erkaya'ya ait olduğunu belirledi. Durumu haber alıp gelen Erkaya'nın yakınları, gözyaşı döktü, bazıları ise fenalık geçirdi.  Nusret Erkaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Erkaya'nın ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı ifade edildi.Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Hakkari'de dağlık alanda erkek cesedi bulundu
Hakkari'de dağlık alanda erkek cesedi bulundu
Hakkari'de dağlık alanda erkek cesedi bulundu
Hakkari'de dağlık alanda erkek cesedi bulundu
Hakkari'de dağlık alanda erkek cesedi bulundu
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Kaynak: DHA

Hakkari, Otopsi, Güncel, Son Dakika

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