Hakkari'de dar gelirli aileler için 'Millet Bostanı' oluşturuldu - Son Dakika

HAKKARİ Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğü, dar gelirli ailelerin yararlanabilmesi için 10 bin metrekare alan üzerine yaklaşık 11 bin sebze fidesi dikerek 'Millet Bostanı' oluşturdu. Bostanda yetişecek sebzeler, dar gelirli ailelere dağıtılacak.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Otluca köyü sınırları içerisinde bulunan ve bugüne kadar kiraya verilerek değerlendirilen araziler, İl Özel İdaresi'nin hazırlayıp hayata geçirdiği proje ile 'Millet Bostanı'na dönüştürüldü. Dar gelirli ailelerin yararlanması için 10 bin metrekarelik alana, İl Özel İdaresi personeli ile vatandaşlar tarafından yaklaşık 11 bin domates, salatalık, biber, patlıcan, karpuz ve kavun fidesi ekildi. Fide dikimi sırasında köylüler Kürtçe şarkılar söylemeyi de ihmal etmedi. Hakkari İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü İbrahim Besi, yetiştirilen ürünlerin dar gelirli ailelere ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Daha önce kiraya verdikleri tarlaları millet bostanı olarak değerlendirdiklerini belirten Besi, "Tarıma yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Biz kurum personelleri olarak burada 11 bin adet fide diktik, fidelerden oluşan sebzeleri Hakkari'de durumu iyi olmayan ailelere dağıtacağız. Emeği geçen valimize teşekkür ediyoruz" dedi.