Hakkari'de dar gelirli ailelere yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de dar gelirli ailelere yardım eli - Son Dakika

Hakkari'de dar gelirli ailelere yardım eli

6 saat önce

Hakkari'deki zor durumdaki dar gelirli ailelere valilik ve Kızılay Hakkari Şubesi sahip çıktı.

Hakkari'de dar gelirli ailelere yardım eli, System.String[]

Hakkari'deki zor durumdaki dar gelirli ailelere valilik ve Kızılay Hakkari Şubesi sahip çıktı.


Hakkari'nin değişik mahallelerinde ekonomik nedenlerden dolayı elektrikleri kesilen, erzak ve yakacak sıkıntısı çeken ailelerin durumunu öğrenen Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaş'nın talimatı üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay Hakkari Şubesi koordineli bir şekilde hemen harekete geçti. Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt ve beraberindekiler, dondurucu soğuk havaya rağmen kara bata çıka yardıma muhtaç ailelerin evine ulaşarak yardım ulaştırdı. Başkan Bozkurt, ailelerin çok zor durumda olduğunu belirterek, giyim ve ayakkabı yardımında da bulunacaklarını söyledi.


Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yetkilileri ise, söz konusu 4 dar gelirli ailenin elektrik ve kışlık yakacak sıkıntısını çözmenin yanında nakdi para yardımında da bulunduklarını belirttiler. Valilik olarak kimseyi aç ve açıkta bırakmadıklarını ifade eden yetkililer, kentte bulunan tüm dar gelirli ailelerin listelerinin ellerinde bulunduğunu ve imkanlar dahilinde gerekli yardımları yaptıklarını söylediler. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:37 Kaynak: İHA
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