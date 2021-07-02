Hakkari'de darp edilen kedi kurtarıldı - Son Dakika

Hakkari'de darp edilen kedi kurtarıldı

Hakkari'de darp edilen bir kedi veteriner ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari'de darp edilen bir kedi veteriner ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıran Mahallesi Şenerler semtinde darp edilen bir yaralı kedinin olduğu ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerinde alınan sokak kedisinin yapılan muayenesinde aldığı darbelere bağlı travma geçirdiği tespit edildi. Veteriner ekipleri gerekli tüm tedavilerini yaptığı kediyi müşahede altına aldı. - HAKKARİ

Son Dakika

Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek

Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir

40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var

İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı

İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?

İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu