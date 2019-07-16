Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı
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Hakkari'de Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı

6 saat önce

Hakkari'de, Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programı çerçevesinde geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı.

Hakkari'de Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı, System.String[]
Hakkari'de, Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programı çerçevesinde geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı.
Gençlik merkezi binasında oluşturulan atölyenin açılışını gerçekleştiren Vali İdris Akbıyık, Deneyap Teknoloji Atölyelerinin Türkiye'nin bazı kentlerinde olduğu gibi Hakkari'de de hayata geçirildiğini söyledi.
Son zamanlarda Türkiye'de teknoloji anlamında önemli gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:
"İHA'larımızı, SİHA'larımızı, kara ve hava araçlarımızı üretiyoruz. Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, yeni teknolojide yeni bilimsel buluşlar yapmasına bağlıdır. Türkiye'de son yıllarda ciddi bir milli teknoloji hamlesi var. Bu anlamda oluşturduğumuz atölyeler çok önemli bir işlev görecek. Önümüzdeki yıllarda belki Hakkari'den Türkiye'nin, dünyanın kaderini değiştirecek önemli buluşlar yapılacak."
Proje hakkında ailelere bilgi veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam da açılışını yaptıkları atölyenin Hakkari'ye ve ülkeye önemli hizmetler vereceğine inandıklarını vurguladı.
Türkiye'nin geleceğini gençlerde gördüklerini ifade eden Kökçam, atölyenin Hakkari'de kurulmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Açılışın ardından Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Reşit Güldal, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Koca ile atölyeyi gezdi.
Oluşturulan teknoloji atölyesinde, il merkezi ve ilçelerinden 160 öğrenciye tasarım üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim verilecek.
Türkiye, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:10 Kaynak: AA
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