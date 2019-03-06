Hakkari'de Deprem ve Yangın Tatbikatı

Hakkari'de Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Hakkari'de Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İtfaiye ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikatta senaryo gereği, meydana gelen depremden sonra çıkan yangın nedeniyle öğrencilerin binadan çıkmaları sağlandı.



Tatbikatta binanın üst katında mahsur kalan 2 öğrenci, halat ve itifaiye merdiveni yardımıyla kurtarılarak ambulansa getirildi ve burada ilk müdahaleleri yapıldı.



Tabikat, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle sona erdi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Oktay Kızılkaya, yaptığı açıklamada, öğrencilere deprem anında panik yapmadan bulundukları yerde hayat üçgeni oluşturmalarını ile çök kapan ve tutunma pozisyonuna geçmelerini istediklerini söyledi.



İlk sarsıntının ardından senaryo gereği 2 dakikada okuldaki öğrencilerin tahliyelerini sağladıklarını belirten Kızılkaya, "Bilim ve teknolojinin bu kadar geliştiği bu çağda ne yazık ki depremlerin ne zaman yaşanacağı bilinmemektedir. O halde bize düşen her duruma karşı hazırlıklı olmaktır. Afetlere karşı zihnen, madden ve manen hazır olursak afetlerden kaynaklanan sıkıntıları daha kolay atlatabiliriz." dedi.



Tatbikata Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, AFAD İl Şube Müdürü Resul Karadeniz, İtfaiye Amiri Gaffar Kurt, Okul Müdürü Necati Öztunç, UMKE İl Acil Durum Sorumlusu Bedirhan Temel ve İş Güvenliği Uzmanı Şevket Gözüdok da katıldı.

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