Hakkari'de dere yatağında 34 kilogram eroin bulundu
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, dere yatağına gizlenmiş 34 kilogram eroin bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:58 Kaynak: AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, dere yatağına gizlenmiş 34 kilogram eroin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda dün ilçenin Akpınar köyü Duranlar mezrasında dere yatağında yapılan aramada, 34 kilogram eroin ele geçirildi.
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