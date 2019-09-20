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Hakkari'de devir teslim töreni

58 dakika önce

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

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Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vali İdris Akbıyık'ın askerleri selamlamasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı görevinden Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığına atanan Tuğgeneral Muammer Alper ile göreve yeni başlayan Piyade Komando Albay Hasan Paçalı'nın öz geçmişleri okundu.

Ardından Alper, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı sancağını Paçalı'ya devretti.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da Alper'e hizmet şilti verdi.

Askeri birliklerin geçişi ile sona eren törene, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Komando, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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