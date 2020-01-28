Hakkari'de Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi kurulacak - Son Dakika

Hakkari Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesinin kurulacağı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açılamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'ye her zaman ayrı bir önem verdiği belirtildi.

Bakanlıkların da kentle ilgili taleplere olumlu yanıt verdiği kaydedilen açıklamada, son yıllarda Hakkari'ye önemli yatırımların yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Emrullah Gür, kentte kalp ve damar hastalıkları alanında da hizmet verilmesi konusunda girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Bu çalışmadan olumlu sonuç aldıklarını belirten Gür, "Hakkari Devlet Hastanesinde anjiyo biriminin açılması konusunda Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerince verilmesinin mutluluğunu tüm hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Bu birimin açılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum."