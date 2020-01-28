Hakkari'de Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi kurulacak - Son Dakika

Hakkari'de Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi kurulacak

7 saat önce

Hakkari Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesinin kurulacağı bildirildi.

Hakkari'de Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi kurulacak, System.String[]

Hakkari Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesinin kurulacağı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açılamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'ye her zaman ayrı bir önem verdiği belirtildi.

Bakanlıkların da kentle ilgili taleplere olumlu yanıt verdiği kaydedilen açıklamada, son yıllarda Hakkari'ye önemli yatırımların yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Emrullah Gür, kentte kalp ve damar hastalıkları alanında da hizmet verilmesi konusunda girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Bu çalışmadan olumlu sonuç aldıklarını belirten Gür, "Hakkari Devlet Hastanesinde anjiyo biriminin açılması konusunda Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerince verilmesinin mutluluğunu tüm hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Bu birimin açılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede annenin evlatlarıyla görüşme isteğini yerine getirdi Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den gelen göç dalgasına ilişkin tedbirimizi aldık

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:05:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]