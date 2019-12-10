Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 'dijital dönüşüm' semineri
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'dijital dönüşüm' semineri - Son Dakika

Hakkari'de 'dijital dönüşüm' semineri

6 saat önce

Van-Hakkari-Ağrı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından dijital dönüşümün geldiği noktayla yeni yayınlanan 509 Nolu tebliğin getirdiği yeni zorunluluklarla ilgili seminer düzenlendi.

Hakkari'de 'dijital dönüşüm' semineri, System.String[]

Van-Hakkari- Ağrı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından dijital dönüşümün geldiği noktayla yeni yayınlanan 509 Nolu tebliğin getirdiği yeni zorunluluklarla ilgili seminer düzenlendi.


TÜRMOB Eğitmeni Serhat Özdemir'in sunumuyla Hakkari Defterdarı Mehmet Ar, Vergi Dairesi Müdürü Faruk Emre, mali müşavirler, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle esnafların katılımıyla e-dijital mevzuat uygulamaları olan e-fatura, e-irsaliye, e-smm, e-defterler ve e-arşiv sisteminin 1 Ocak 2020 yılı itibariyle fiilen hayata geçeceğinden dolayı seminer verildi.


Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen seminerde, dijital dönüşümün geldiği nokta ile yeni yayınlanan 509 Nolu tebliğin getirdiği yeni zorunluluklar, işleyiş süreçleri, mevzuatlar, dijital dönüşümün nereye gittiği ile ilgili olarak mükellefler ve mali müşavirlere sağladığı avantajlar ele alındı.


Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, dijital mevzuatın 2020 yılı Ocak ayından itibaren hayata geçmesiyle esnafa, mali müşavirlere ve çalışanlarına çok önemli sorumluluk düştüğünü belirtti.


Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin de, Türkiye'de artık e-dönüşüm mevzuatın uygulamasının zorluklarına değindi. - HAKKARİ

Dijital Dönüşüm, Hakkari, Ağrı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı
Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:39:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 'dijital dönüşüm' semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]