Hakkari'de doğa yürüyüşü sırasında yılanın ısırdığı kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Hakkari'de doğa yürüyüşü sırasında yılanın ısırdığı kişi kurtarıldı

15.05.2022 16:03
Hakkari'de doğa yürüyüşü sırasında yılanın ısırdığı kişi kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa yürüyüşü için gittiği Bölük köyü Çatalkaya mezrasında yılanın ısırdığı kişi, sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa yürüyüşü için gittiği Bölük köyü Çatalkaya mezrasında yılanın ısırdığı kişi, sağlık ekiplerince kurtarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir grup doğaseverle yürüyüş yapmak için 3 bin 200 rakımlı mezraya geden kişiyi yılan ısırdı.

Yaralıyı bulunduğu yerden taşıyamayan arkadaşları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü.

Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Yüksekova, Hakkari, Yılan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de doğa yürüyüşü sırasında yılanın ısırdığı kişi kurtarıldı - Son Dakika


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