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Son Dakika Güncel Hakkari'de doğal gaz heyecanı

Hakkari'de doğal gaz heyecanı

6 saat önce

Hakkari'ye 3 bin rakımın üzerindeki dağlar ile zorlu arazilerden geçirilerek ulaştırılan boru hattındaki test çalışmalarının tamamlanmasıyla doğal gaz dağıtım istasyonlarına gaz dolumu başladı.

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Hakkari'ye 3 bin rakımın üzerindeki dağlar ile zorlu arazilerden geçirilerek ulaştırılan boru hattındaki test çalışmalarının tamamlanmasıyla doğal gaz dağıtım istasyonlarına gaz dolumu başladı.

BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonucu 3 yıl önce başlatılan boru hattı döşeme çalışmaları, başarılı operasyonların ardından PKK'lı teröristlerden temizlenen dağlar ve zorlu arazilerde yürütülen özverili çalışmalar sonucu tamamlandı.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nden çok sayıda ekiple yürütülen yoğun çalışmaların ardından kente ulaştırılan 204 kilometrelik hattaki test işlemleri sona erdi.

BOTAŞ görevlileri de Yeni Mahalle'deki doğal gaz dağıtım istasyonuna gaz dolum işlemi yaptı. Hat çekilen mahallelerdeki vatandaşlar doğal gaz tesisatı döşeyerek abonelik işlemlerine başladı.

Şu ana kadar 20 kilometre hat çeken ve 2 bin eve dağıtım yapacak 500 sistem kutusu yerleştiren doğal gaz şirketinin birkaç gün içinde evlere gaz vermesi bekleniyor.

"Kentimiz hava kirliliğinden kurtulacak"

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, AA muhabirine, kentin bu yıl doğal gaza kavuşmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bölgede yaşanan ağır kış şartları nedeniyle 5-6 ay boyunca yakılan kömürün hava kirliliğine neden olduğunu belirten Taş, şöyle konuştu:

"Kömürün çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri doğal gazın kullanılmasıyla ortadan kalkacaktır. Doğal gazın halkımıza ekonomik anlamda sağlayacağı faydanın yanında hava kirliliğini de azaltacak olması memnuniyetle karşılanıyor. Bu yıl kentin bir bölümünde kullanılacak doğal gazın kentin tamamına verilmesi için çalışmalar devam edecek. Hakkari'mizin doğal gaza kavuşmasında emeği geçen başta hükümet ve devlet yetkililerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederiz."

"Çok yoğun talep var"

Kentte doğalgaz dönüşüm ve iç tesisat işleri yapan esnaflardan Ayaz Bayer ise kısa süre içinde kentte doğal gaz kullanımının başlayacağını belirtti.

4 ekiple evlerde doğal gaz dönüşümü yaptıklarını aktaran Bayer, "Doğal gaz kullanıldıktan sonra vatandaşlar yüzde 40-50 tasarruf imkanına kavuşacak. Çok yoğun talep var. Elimizden geldiğince vatandaşlara yardımcı oluyoruz." dedi.

Esnaf İbrahim Aşan da gaz dolum işleminin yapılmasını sevinçle karşıladıklarını dile getirerek, "Özellikle esnafın işine yarar. Hem odun hem de kömür derdinden kurtulacağız. Doğal gaz daha ucuz. Ekonomik açıdan büyük katkısı olacak. Hava kirliliğinden de kurtulacağız." diye konuştu.

Abonelik işlemlerini yapan vatandaşlar, doğal gazın gelmesiyle odun kömür derdinden kurtulacaklarını, daha tasarruflu ısınma imkanına kavuşacaklarını dile getirdi.

Yeni Mahalle, Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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