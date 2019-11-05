Son Dakika Haberleri: Hakkari'de doğalgaz gazlama işlemi yapıldı
Son Dakika Güncel Hakkari'de doğalgaz gazlama işlemi yapıldı

Hakkari'de doğalgaz gazlama işlemi yapıldı

6 saat önce

BOTAŞ tarafından Hakkari Pig İstasyonuna gaz verildi.

Hakkari'de doğalgaz gazlama işlemi yapıldı, System.String[]

BOTAŞ tarafından Hakkari Pig İstasyonuna gaz verildi.


Hakkari'nin Gazi, Bulak ve Yeni mahallelerine 500 adet servis kutusu takılarak 2 bin haneye doğalgaz arzı sağlanacağı belirtildi. Ortalama 20 kilometre hat çekilirken, ildeki doğalgaz döşeme çalışmalarının sona ermesiyle birlikte gazlama işlemi yapıldı.


15 Ekim 2019 tarihinden itibaren Hakkari'de doğalgaz şirketinde abonelik işlemleri de başlatılmıştı. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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