Hakkari'de Doğalgaz Kullanımı ile Hava Kirliliği Azalacak
9 dakika önce
Hakkari’de hayata geçirilen doğal gaz projesinin tamamlanmasıyla hava kirliliğinin ciddi oranda azalması bekleniyor. Kentin doğal gaza kavuşması için hazırlanan proje kapsamında BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonrası boru hattı çalışmaları, bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen çok sayıda ekiple yürütüldü. Van’ın Özalp ilçesine bağlı Erçek Mahallesi’nde iki yıl önce başlatılan 203 kilometrelik hat, yapılan yoğun çalışmalar sonucu […]The post Hakkari’de doğalgaz kullanımı ile hava kirliliği azalacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Hakkari'de hayata geçirilen doğal gaz projesinin tamamlanmasıyla hava kirliliğinin ciddi oranda azalması bekleniyor.
Kentin doğal gaza kavuşması için hazırlanan proje kapsamında BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonrası boru hattı çalışmaları, bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen çok sayıda ekiple yürütüldü. Van'ın Özalp ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde iki yıl önce başlatılan 203 kilometrelik hat, yapılan yoğun çalışmalar sonucu tamamlandı. Boru hattı kontrolü ve test aşamasına ise zorlu kış koşulları nedeniyle ara verildi.
Türkiye'de hava kirliliğinin özellikle kış aylarında fazla olduğu yerler arasındaki kentte vatandaşlar, söz konusu çalışmaların ardından yararlanmaya başlayacakları doğal gaz ile temiz ve sağlıklı havaya kavuşacak. Özellikle kış mevsiminde düşük kalitede kömürün kullanımıyla oluşan hava kirliliğinin, doğal gaz kullanımı ile ciddi oranda azalacağı öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:15
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