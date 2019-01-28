Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Doğalgaz Kullanımı ile Hava Kirliliği Azalacak

Hakkari'de Doğalgaz Kullanımı ile Hava Kirliliği Azalacak

9 dakika önce

Hakkari’de hayata geçirilen doğal gaz projesinin tamamlanmasıyla hava kirliliğinin ciddi oranda azalması bekleniyor. Kentin doğal gaza kavuşması için hazırlanan proje kapsamında BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonrası boru hattı çalışmaları, bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen çok sayıda ekiple yürütüldü. Van’ın Özalp ilçesine bağlı Erçek Mahallesi’nde iki yıl önce başlatılan 203 kilometrelik hat, yapılan yoğun çalışmalar sonucu […]The post Hakkari’de doğalgaz kullanımı ile hava kirliliği azalacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Hakkari'de Doğalgaz Kullanımı ile Hava Kirliliği Azalacak, System.String[]
Hakkari'de hayata geçirilen doğal gaz projesinin tamamlanmasıyla hava kirliliğinin ciddi oranda azalması bekleniyor.

Kentin doğal gaza kavuşması için hazırlanan proje kapsamında BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonrası boru hattı çalışmaları, bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen çok sayıda ekiple yürütüldü. Van'ın Özalp ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde iki yıl önce başlatılan 203 kilometrelik hat, yapılan yoğun çalışmalar sonucu tamamlandı. Boru hattı kontrolü ve test aşamasına ise zorlu kış koşulları nedeniyle ara verildi.

Türkiye'de hava kirliliğinin özellikle kış aylarında fazla olduğu yerler arasındaki kentte vatandaşlar, söz konusu çalışmaların ardından yararlanmaya başlayacakları doğal gaz ile temiz ve sağlıklı havaya kavuşacak. Özellikle kış mevsiminde düşük kalitede kömürün kullanımıyla oluşan hava kirliliğinin, doğal gaz kullanımı ile ciddi oranda azalacağı öngörülüyor.

The post Hakkari'de doğalgaz kullanımı ile hava kirliliği azalacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:15 

Hakkari, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Talat Atilla'nın "Abdullah Gül'ü Öldürmek İstiyorlar" Haberi Yayından Kaldırıldı Makam Aracıyla Ormanda Alkol Alan CHP'li Belediye Başkanına, Vatandaşlar Tepki Gösterdi

16 Yaşındaki Kız Çocuğu, Sevgilisiyle Görüşmesine İzin Vermeyen Babasını Sırtından Bıçakladı Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:24:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Doğalgaz Kullanımı ile Hava Kirliliği Azalacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]