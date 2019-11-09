Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu" kuruldu
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu' kuruldu

Hakkari'de "Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu" kuruldu

7 saat önce

Hakkari'de, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri ile bağlantılı dernekler "Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu" altında birleşti.

Hakkari'de

Hakkari'de, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri ile bağlantılı dernekler "Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu" altında birleşti.

Federasyon başkanı seçilen Abdurrahman Er, yaptığı açıklamada, stratejik öneme sahip Hakkari'de ilk kez bir federasyonun kurulduğunu söyledi.

Bölgedeki derneklerin federasyona katılmaları hususunda istişarelerin devam ettiğini belirten Er, şöyle konuştu:

"Amacımız vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sağlamak uğruna şehit ve gazi olan asker, polis, güvenlik korucuları, kamu görevlileri ve sivil vatandaşların geride bıraktıkları ailelerin acılarını paylaşmaktır. Aileler arasında tanışma ve kaynaşmayı, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, milletimize maddi ve manevi çok büyük acılar yaşatan ve en büyük insanlık suçu olan terörizmin, toplumumuz tarafından doğru algılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve toplumda şehitlik ve gazilik kavramlarına ilişkin bir farkındalık meydana getirmek istiyoruz."

Doğu Anadolu Bölgesi, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum
Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 22:17:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu" kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]