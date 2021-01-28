Hakkari'de doğum sancıları başlayan kadının yardımına ekipler yetişti - Son Dakika

Hakkari'de doğum sancıları başlayan kadının yardımına ekipler yetişti

28.01.2021 14:33
Hakkari'de doğum sancıları başlayan kadının yardımına ekipler yetişti, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde doğum sancıları başlayan kadın, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde doğum sancıları başlayan kadın, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyünde 9 aylık hamile olan Selvihan Çakmaz'ın yakınları, yolun kapanması nedeniyle doğum sancıları başlayan Çakmaz'ı hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu.

Köye yönlendirilen ambulansın yolda kalması üzerine görevlendirilen paletli ambulans da kara saplandı.

Durumun haber verildiği İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Kara saplanan ambulansı bulunduğu yerden çıkaran ekipler, zorlu mücadelenin ardından sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

Evde ilk müdahalesi yapılan Çakmaz, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selvihan Çakmaz'ın eşi Özal Çakmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin 2 saat süren çalışma sonucu köye ulaşarak eşine müdahale ettiğini söyledi.

Çakmaz, gösterdikleri gayretlerden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Yüksekova, Ambulans, Hakkari, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de doğum sancıları başlayan kadının yardımına ekipler yetişti - Son Dakika


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