Hakkari'de dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı kişilerin kendilerini vali, vali yardımcısı, kaymakam veya özel kalem müdürü olarak tanıtıp iş adamları, esnaf ve hayırsever vatandaşlardan çeşitli gerekçelerle para talebinde bulundukları belirtildi.

Söz konusu kişilerin aldatıcı sözlerle vatandaşları kaldırdığı ve mağdur ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vali, vali yardımcısı, kaymakam veya özel kalem müdürleri telefon ya da herhangi bir iletişim yoluyla vatandaşlarımızı arayıp kesinlikle para talep etmez. Bu unvanları kullanan ve para talep eden kişilerin dolandırıcı olduğu bilinmeli ve bu kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Böyle bir durumla karşılaştıklarında 155 Polis, 156 Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi veya Asayiş Şube Müdürlüğümüzün 0507 489 00 30 numaralı telefonunu arayarak ihbarda bulunmaları ya da en yakın polis merkezi amirliğine veya cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmaları hususu önemle rica olunur."