Hakkari'de dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Hakkari'de dolandırıcılık uyarısı

6 saat önce

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Hakkari'de dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı kişilerin kendilerini vali, vali yardımcısı, kaymakam veya özel kalem müdürü olarak tanıtıp iş adamları, esnaf ve hayırsever vatandaşlardan çeşitli gerekçelerle para talebinde bulundukları belirtildi.

Söz konusu kişilerin aldatıcı sözlerle vatandaşları kaldırdığı ve mağdur ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vali, vali yardımcısı, kaymakam veya özel kalem müdürleri telefon ya da herhangi bir iletişim yoluyla vatandaşlarımızı arayıp kesinlikle para talep etmez. Bu unvanları kullanan ve para talep eden kişilerin dolandırıcı olduğu bilinmeli ve bu kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Böyle bir durumla karşılaştıklarında 155 Polis, 156 Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi veya Asayiş Şube Müdürlüğümüzün 0507 489 00 30 numaralı telefonunu arayarak ihbarda bulunmaları ya da en yakın polis merkezi amirliğine veya cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmaları hususu önemle rica olunur."

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bingöl'de 23 yıllık su sorunu çözüldü
Çin'de koronavirüsüne yakalanmış insanların yere yığılma görüntüleri dehşete düşürdü Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:38:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]