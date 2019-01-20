Hakkari'de Dolunay
1 saat önce
- Dolunay'dan görüntüler HAKKARİ - Hakkari'nin Irak sınırındaki karlı dağların arkasından doğan dolunay güzel görüntü oluşturdu.
- Dolunay'dan görüntüler HAKKARİ - Hakkari
'nin Irak
sınırındaki karlı dağların arkasından doğan dolunay güzel görüntü oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:29 Kaynak: AA
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