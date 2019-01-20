Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Dolunay

Hakkari'de Dolunay

1 saat önce

- Dolunay'dan görüntüler HAKKARİ - Hakkari'nin Irak sınırındaki karlı dağların arkasından doğan dolunay güzel görüntü oluşturdu.

- Dolunay'dan görüntüler HAKKARİ - Hakkari'nin Irak sınırındaki karlı dağların arkasından doğan dolunay güzel görüntü oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:29 Kaynak: AA

Irak, Hakkari, Güncel
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