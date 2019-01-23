Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Dondurucu Soğuk Etkili Oluyor

Hakkari'de Dondurucu Soğuk Etkili Oluyor

41 dakika önce

Hakkari'de etkili olan soğuk hava nedeniyle donan aracının motorunu yaktığı ateşe rağmen çalıştıramayan sürücü, bir iş makinesinin aküsünden takviye yardımı alarak aracını çalıştırabildi.

Hakkari'de Dondurucu Soğuk Etkili Oluyor, System.String[]
Hakkari'de etkili olan soğuk hava nedeniyle donan aracının motorunu yaktığı ateşe rağmen çalıştıramayan sürücü, bir iş makinesinin aküsünden takviye yardımı alarak aracını çalıştırabildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk ve dondurucu hava nedeniyle Hakkari'deki bina saçaklarında buz sarkıtları oluşurken, araçların motorları da dondu. Kentte hurdacılık yaparak geçimlerini sağlan Nedim ve Feyyaz Aslan kardeşler, sabahın erken saatlerinde donan araçlarının altında yaktıkları ateş işe yaramayınca, bir iş makinesinin aküsünden takviye yardımı alarak motoru çalıştırdı.

Etkili olan dondurucu soğuktan dolayı donan aracın altında ateş yakmalarına rağmen çalıştıramadıklarını ifade eden Nedim Aslan, "Hakkari'de yıllardır hurdacılık yapıyorum. Kar yağışının dinmesinin ardından soğuk ve dondurucu havalar başladı. Tabi bu soğuk havalar en çok biz araç sahiplerini etkiledi. Her sabah araçlarımız donuyor. Bizler de kendi imkanlarımızla araçlarımızın kartel kısmında ateş yakarak ısıtmaya çalışıyoruz. Maalesef bu yıl o kadar soğuk ki ateş aracımızı ısıtamıyor. Bazen yoğun oluyoruz. İşe gitmeden bir saat önce uyanıp araçlarımızı ısıtmaya çalışıyoruz. Araçlarımızı çalıştıramayınca da işlerimiz aksıyor. Bu yıl ki dondurucu soğuklar son model araçların motorlarını dahi donduruyor. Bizler de ilkel yöntemlerle bu şekilde veya tüple araçlarımızı ısıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Feyyaz Aslan ise yaktıkları ateş sonrası direksiyon başına geçerek kontağı çevirdi. Uzun uğraşlar sonucu bir iş makinesinin aküsünden takviye yardımıyla araç çalıştı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:33 Kaynak: İHA

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