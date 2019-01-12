Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Dondurucu Soğuklar

Hakkari'de Dondurucu Soğuklar

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, belediyesi ekipleri de kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapmaya devam ediyor.

Hakkari'de Dondurucu Soğuklar, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, belediyesi ekipleri de kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapmaya devam ediyor.

Kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Hakkari'de, belediye ekipleri bir taraftan yollarda tuzlama yaparken diğer taraftan ise yüksek binaların çatılarında sarkan ve tehlike saçan buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı. Adeta buz patenine dönüşen caddeler, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Bazı okulların çatı saçaklarında bir metreyi bulan buz sarkıntıları ise itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Kentin susuz kalmaması için dondurucu soğuk havaya rağmen gece geç saatlere kadar çalışan belediye ekipleri, su arızalarını da gideriyor. Yer yer 1,5 metre karın bulunduğu kent merkezinde karda kaybolan içme suyu şebekesi vanalarını bulmakta güçlük çeken belediye ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda vanaları bulmayı başardılar.

Soğukların her geçen gün arttığı Hakkari'de, birçok vatandaş ise evlerinde çıkmamayı tercih ediyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

Kar, Hakkari, Güncel
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