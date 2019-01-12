Hakkari'de Dondurucu Soğuklar

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, belediyesi ekipleri de kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapmaya devam ediyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, belediyesi ekipleri de kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapmaya devam ediyor.



Kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Hakkari'de, belediye ekipleri bir taraftan yollarda tuzlama yaparken diğer taraftan ise yüksek binaların çatılarında sarkan ve tehlike saçan buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı. Adeta buz patenine dönüşen caddeler, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Bazı okulların çatı saçaklarında bir metreyi bulan buz sarkıntıları ise itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.



Kentin susuz kalmaması için dondurucu soğuk havaya rağmen gece geç saatlere kadar çalışan belediye ekipleri, su arızalarını da gideriyor. Yer yer 1,5 metre karın bulunduğu kent merkezinde karda kaybolan içme suyu şebekesi vanalarını bulmakta güçlük çeken belediye ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda vanaları bulmayı başardılar.



Soğukların her geçen gün arttığı Hakkari'de, birçok vatandaş ise evlerinde çıkmamayı tercih ediyor. - HAKKARİ

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