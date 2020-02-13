Hakkari'de donmak üzere olan sahipsiz at kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de donmak üzere olan sahipsiz at kurtarıldı - Son Dakika

Hakkari'de donmak üzere olan sahipsiz at kurtarıldı

6 saat önce

Hakkari'de 3 bin 500 rakımlı Bercelan Yaylasında donmak üzere olan at, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari'de donmak üzere olan sahipsiz at kurtarıldı, System.String[]

Hakkari'de 3 bin 500 rakımlı Bercelan Yaylasında donmak üzere olan at, belediye ekiplerince kurtarıldı.


Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bercelan Yaylasında sahipsiz bir atın mahsur kaldığı ve donmak üzere olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Kar nedeniyle araçların ilerleyemediği bölgeye yürüyerek ulaşan ekipler, hareket etmekte zorlanan atı brandanın üzerinde sürükleyerek yola taşıdı.

Burada müdahale edilen at, Yeni Mahalle sakinlerinden Osman Cindioğlu sahiplendi.

Veteriner Hekim Fatih Çiftçi, Cindioğlu'na teşekkür ederek, atın tedavisine ahırda devam edeceklerini söyledi.

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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