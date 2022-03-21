Hakkari'de down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla spor etkinlikleri düzenlendi.

Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Çocukların gösterilerini izleyen Akbıyık, onlarla masa tenisi ve çeşitli oyunlar oynadı.

Bu kapsamda çeşitli branşlarda düzenlenen yarışlarda dereceye giren çocuklara katılım belgesi ve madalya verildi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.