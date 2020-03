Hakkari Valiliğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kadınların toplumdaki önemine değindi.

Birleşmiş Milletler'in kararıyla 8 Mart'ın 1977'de tüm dünyada kadınların haklarını ve özgürlüklerini elde ettiği gün olarak kutlandığını belirten Akbıyık, "Bizim tarihimizde batı diye tabir edilen topraklarda kadına dair en ufak hak, hukuk ve adalet sisteminden söz edilmezken bizim geçmişimizin her evresinde kadın bizim atalarımızın baş tacı olmuş, iş ortağımız olmuş, AŞ ortağımız olmuş, hayat arkadaşımız olmuş ve kadınla erkek bir elmanın yarısı gibi hayatın her alanında birlikte devam etmiştir." dedi.

Devletin tüm düzenlemelerine rağmen kadına şiddetin toplumda zaman zaman yaşandığını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadına kalkan her el tüm insanlığa kalkmıştır, aslında erkeğe kalkmıştır. Devletimiz kadına karşı şiddette etkin şekilde mücadele etmektedir. yapılan kanuni düzenlemelere, tüm tedbirlere rağmen kadına yönelik şiddetin ülkemizde halen toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmesi asla kabul edeceğimiz bir husus değildir."

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle güzel bir etkinlik düzenlendiğini dile getiren Akbıyık, Halk Eğitim Müdürlüğündeki kilim dokuma kurslarını sık sık ziyaret ettiklerini ifade etti.

Kentte kadının hayatın her alanında yer aldığına vurgu yapan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim bünyesinde 1000 kadına yönelik kurslarımız devam ediyor, 100 civarı da usta öğreticimiz var. Hakkari'de özellikle kadınların istihdama katılması işsizliğin önlenmesi anlamında Hakkari kilimine özel önem bir veriyoruz. Bunun için de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile bir proje yaptık. 150 kadını Hakkari kiliminin dokuması işinde çalıştıracağız. Hem Hakkari kiliminin yaşatılmasını sağlayacağız hem de kadınlarımız iş sahibi olacaklar. Engellilere ve kadınlara dönük proje ile de 100 kişiyi istihdam edeceğiz."

Ardından Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, müzik dinletisi ve erbane gösterisi sunduktan sonra kentte yılın kadını seçilen 64 yaşındaki Ayten Taşçı'ya altın hediye edildi.

Serginin gezilmesiyle son bulan programa, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Albay Hasan Paçalı, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Genel Sekreter Yusuf Ersalı, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kadınlar katıldı.