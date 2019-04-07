Hakkari'de Durdurulan Araçta 125 Kilo Eroin Ele Geçirildi
5 dakika önce
HAKKARİ'de polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 125 kilo 180 gram eroin ele geçirildi.
HAKKARİ'de polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 125 kilo 180 gram eroin ele geçirildi. Yüksekova
ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Yüksekova Grup Amirliği ekipleri şüphe üzerinde durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 125 kilo 180 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:10 Kaynak: DHA
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